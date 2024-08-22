Министр обороны совершил рабочую поездку в Актюбинский гарнизон

В регионе руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил ряд военных объектов и высшее учебное заведение, расположенное в областном центре

фото: пресс служба МО РК

Состоялась встреча с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым, на которой были обсуждены вопросы оснащенности бригады территориальной обороны, формирования и подготовки военно-обученного резерва, а также перспективы проведения международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

В Мугалжарском районе генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомился с ходом строительства военной базы. По прибытии в Мартукский район он изучил инфраструктуру полевого аэродрома «Хлебодаровка». Здесь проходят учебно-тренировочные полеты курсантов летного вуза, а в будущем году запланировано проведение мероприятия с участием лучших команд военно-патриотических клубов, военных колледжей и школ.

По итогам поездки министр обороны дал ряд поручений, связанных со сроками и качеством строительства объектов Минобороны, благоустройством военного городка и организационными мероприятиями по подготовке к сбору молодежи «Айбын».