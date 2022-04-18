Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался на своем канале в Telegram о читательской грамотности, сообщает Kazpravda.kz.

"Недавно я написал пост о международных рейтингах замера языковых навыков населения: https://t.me/aimagambetov/52

Суть этого поста была не в том, чтобы отметить позиции Казахстана или же акцентировать внимание на достижениях страны.

Тем не менее, комментарии под этим постом показали, что большинство читателей восприняли только информацию о результатах Казахстана по IELTS. Но ведь мною специально были показаны диаметрально противоположные результаты сразу нескольких рейтингов, оценивающих языковые навыки населения.

Цель-то была в том, чтобы разъяснить методологию этих рейтингов.

Важно было показать, исходя из каких критериев они формируются, что в каждом авторская методология, и что порой эти рейтинги далеки от того, как мы их на первый взгляд понимаем, читая названия или же знакомясь с выводами. Поэтому еще раз хочу сказать, что всегда важно понимать и видеть методологию.

Я продолжу знакомить вас с различными рейтингами и исследованиями в области образования. Сегодня хочу опубликовать еще один пост на эту тему.

И то, насколько рейтинг является репрезентативным и отражающим реальное положение дел, каждый читатель должен решать самостоятельно", - написал глава МОН.