Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов открыл карагандинцам свою мечту

Односменка в уме

Караганда – это родной город Асхата Аймагамбетова. Здесь он вырос, выучился и сделал первые шаги на государственной службе. Поэтому встреча с карагандинскими педагогами и родительской общественностью, которая прошла 29 июня, была для него особенно прият­ной. Первым делом Асхат Канатович рассказал о своих планах по улучшению системы дошкольного и среднего образования.

– В последнее время участились факты рукоприкладства и нарушения прав детей в детских садах. Поэтому я принял решение ввести ряд системных мер, – сказал министр просвещения. – Одна из них – возврат к лицензированию частных дошкольных организаций. Бояться этого не стоит. В Казахстане на основании лицензий работают и частные школы, и колледжи, и вузы. Ничего сложного в механизме их получения нет.

Министр отметил, что на днях собирается подписать обновленный приказ № 122. В него будут внесены три важных требования к детским садам, в которых акиматы размещают государственный образовательный заказ. Первое касается системы видеонаблюдения. Камеры должны быть установлены во всех помещениях детсадов. Второе требование – это соответствие нормативам по штату сотрудников. Яслям, в которых не хватает воспитателей или нянечек, лицензию не выдадут. И третье – это соответствие здания санитарным и пожарным нормам. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь малышей.

– Нас ожидает переход к ваучерной системе финансирования дошкольных учреждений, – сообщил Асхат Аймагамбетов. – Это когда родители будут получать деньги на свой электронный счет и расплачиваться ими с детским садом. Пилотный проект у нас уже завершается в Нур-Султане. В скором времени мы будем распространять его на регионы.

Говоря о среднем образовании, министр акцентировал внимание на задаче построить в Казахстане 1 000 новых школ к 2025 году. Уже сдано в эксплуатацию 227. Осталось возвести еще 723. Тогда в стране удастся ликвидировать дефицит мест в школах, который приближается к одному миллиону. Он образовался из-за урбанизации и роста рождаемости в стране.

– Моя мечта – чтобы школы в Казахстане работали в одну смену, а не в две или три, как сейчас, – рассказал карагандинцам Асхат Аймагамбетов. – Чтобы ребенок приходил в школу утром. До обеда у него были уроки, а во второй половине дня он мог пойти в спортивную секцию, библиотеку или кружок. Но это станет возможным только тогда, когда мы снимем дефицит мест в школах.

Большую часть встречи министр посвятил ответам на вопросы карагандинцев. Педагоги и родители школьников спрашивали о льготах для учителей-пенсионеров, об «обновленке», о качестве учебников, о поощрении для победителей международных олимпиад и их наставников.

– Как вы оцениваете качество школьного образования после введения «обновленки»? – прозвучал важный вопрос из зала.

– Я оцениваю ее на «хорошо», – ответил министр Аймагамбетов. – Мы проводим правильную реформу. Возврата к старой системе не будет. У нас в общест­ве бытуют разные мнения о правильном образовании. Одни выступают за советскую систему 1975 года, другие – за сингапурское образование, третьи – за эстонское, четвертые – за японское. Потому что в Японии школьники моют полы в классах, приобщаясь таким образом к труду. Сколько людей, столько мнений. Мы не собираемся слепо заимствовать чьи-то стандарты и программы. Мы развиваем свою систему образования. При этом все хорошее, что было в советской системе образования, у нас осталось – это воспитание детей в духе патриотизма и сохранения семейных ценностей.