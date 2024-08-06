Министр просвещения поддержал идею сделать первое сентября выходным днем в Казахстане

В этом году День знаний выпадает на воскресенье

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Глава ведомства Гани Бейсембаев в кулуарах правительства высказался по поводу идеи сделать первое сентября праздничным днем, чтобы работающие родители успели проводить детей в школу, сообщает Kazpravda.kz

«Мы попробуем внести такое предложение, если вы мне обоснуете. Я может быть тоже подключусь. Думаю, это хорошая идея сделать первое сентября красным днем календаря. Это интересное предложение. Если общество поддержит, конечно, буду всегда «за», – проинформировал Гани Бейсембаев.

Также он добавил, что традиционную школьную линейку в Казахстане никто не планирует отменять.