Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил на заседании правительства, что темпы развития животноводческой отрасли в стране оставляют желать лучшего, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Темпы развития животноводческой отрасли оставляют желать лучшего, хотя для этого (развития отрасли - прим. авт.) созданы все необходимые условия. По ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость. В частности, по мясу птиц, мясной и молочной продукции глубокой переработки, хотя существующие возможности позволяют быть в числе крупнейших не только региональных, но и мировых экспортеров животноводческой продукции», - сказал Ербол Карашукеев.

По его словам, главным сдерживающим фактором ускоренного развития животноводства является недостаточная кормовая база.

«На сегодня обеспеченность грубыми кормами составляет 80%, сочными кормами – 40%, концентрированными кормами – 50%. Кроме того, существуют проблемы и с продуктивностью пастбищных угодий из-за их интенсивного использования без соответствующей работы по улучшению. Для решения проблемы кормовой базы в прошлом году министерство разработало Дорожную карту по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. Однако на местах все еще нет системной работы по реализации указанных в ней мероприятий, продолжается процесс развития животноводства без учета кормовой базы», - заявил министр.

Указал он и на дефицит специалистов. По данным главы МСХ, на местах, помимо ветеринаров, ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве.

К тому же продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах.