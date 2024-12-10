Министров Южной Кореи вызвали на допрос

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Эти 10 человек участвовали в заседании перед и после объявления военного положения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отметила газета «Хангук ильбо», полиция Республики Корея вызвала на допрос 10 членов кабинета министров, включая премьер-министра Хан Док Су, в связи с введением военного положения 3 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Эти 10 человек, как предполагается, участвовали в заседании кабинета министра в узком составе 3 декабря перед и после объявления военного положения.

По информации газеты, на совещании, помимо президента, тогда присутствовали премьер Хан Док Су, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, глава МИД Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, министр по делам малого, среднего и венчурного бизнеса О Ён Чжу, министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Сон Ми Рён.

Правоохранительные органы также пригласили на допрос главу Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна.

В полиции предупредили, что если министры не явятся на допрос, то могут быть применены меры законного характера, связанные с «принудительным расследованием».

#Южная Корея #допрос #министры

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