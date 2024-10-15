Министры культуры Казахстана и Армении обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Международное сотрудничество , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Сегодня состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанной Андреасян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

По данным ведомства, встреча прошла в рамках проведения Дней культуры Армении в Казахстане, что стало важным шагом в укреплении культурных связей между двумя странами.

Одним из ключевых итогов встречи стало подписание Плана мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы.

Этот документ призван укрепить контакты между музеями, творческими коллективами, художниками, а также способствовать развитию молодёжной политики и волонтёрской деятельности.

Жанна Андреасян также выразила благодарность Казахстан за содействие в проведении Дней культуры Армении, отметив их особое значение, в год 100-летия выдающегося армянского режиссёра Сергея Параджанова.

В завершение министры обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сферах музейного и архивного дела, а также развитие партнерства в области искусства и производства документальных и художественных фильмов.

#сотрудничество #Армения #МКИ

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