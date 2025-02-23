Минобороны организовало мероприятия к 80-летию Великой Победы

Армия
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Концерт и выставка, посвященные юбилейной дате, прошли в столичном торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр», передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК (НВПЦ) исполнили для горожан классические и современные произведения. Знакомые военные и патриотические мелодии, бравурные марши и джазовые пьесы вдохновили публику, одарившую оркестрантов бурными аплодисментами.

Солисты Центрального ансамбля НВПЦ порадовали слушателей исполнением песен военных лет и патриотических произведений. А солдаты творческого взвода Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК восхитили горожан задорной солдатской пляской.

На площадке центра также выступили военнослужащие роты почетного караула, приковавшие внимание зрителей отменной выправкой и четкими, отточенными движениями.

Параллельно с концертом на многолюдной площадке ТРЦ «Хан Шатыр» сотрудники Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК организовали выездную выставку «Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Среди экспонатов – личные вещи, архивные документы, уникальные фотографии героев войны Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, а также осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений.

В юбилейный год Министерство обороны будет проводить подобные мероприятия и на других публичных пространствах столицы и регионов страны. Их цель – напомнить соотечественникам о подвиге воинов-казахстанцев, самоотверженности тружеников тыла, сделавших все для установления мира и Победы.

#минобороны #концерт #День Победы

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