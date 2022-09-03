Минтруда запустил Цифровую карту семьи по 9 видам пособий и соцвыплат

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства РК рассказала о работе, проводимой ведомством в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана 1 сентября т.г. «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

МТСЗН РК выработан четкий алгоритм реализации всех поручений Главы государства.

Так, в рамках реализации поручения по внедрению Цифровой карты семьи предусмотрено:

- запуск ЦКС в пилотном режиме по 9 видам пособий и социальных выплат с 1 сентября 2022 года;

- внедрение ЦКС в рамках проекта Социального кодекса РК и внесение изменений в законы РК «О персональных данных» и «Об информатизации» – в декабре т.г.;

- предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сфере социальной защиты с 1 января 2023 года;

- предоставление посредством ЦКС государственных гарантий в сферах здравоохранения и образования с 1 января 2024 года;

- охват всех видов государственных гарантий с 1 января 2025 года.

В рамках исполнения поручения по повышению минимальной заработной платы до 70 тыс. тг в декабре т.г. планируется внести изменения в законопроект «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», а также скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования.

«В целях внедрения новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, в марте следующего года МТСЗН РК совместно со Всемирным банком планирует провести исследования и разработать новые подходы. А в декабре 2023 года уже будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и закон «О минимальных социальных стандартах» в части установления МЗП и механизмов ее повышения», — сообщила Дуйсенова.

В рамках реализации поручения по обеспечению в следующем году охвата различными мерами занятости 100 тыс. молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы активных мер содействия занятости в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства.

Вместе с тем уже в этом месяце МТСЗН РК будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых.

В целях исполнения поручения по повышению размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года.

Кроме того, для исполнения поручения по снижению дефицита наиболее востребованных высококвалифицированных кадров в марте 2023 года планируется принятие закона «О профессиональных квалификациях».

В рамках реализации поручения по внедрению инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, единовременно инвестировавших более $300 тыс. в экономику Казахстана, а также визы для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями, в сентябре т.г. будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы, а в июне 2023 года – в закон «О миграции населения».

В ноябре т.г. завершится разработка специальных программ стимулирования переселения кандасов и регулирования внутренней миграции в рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйверы развития страны».

По словам министра, для реализации поручения по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета соцвыплат из ГФСС для работающих родителей. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособия и социальной выплаты с 1 января 2023 года.

В целях исполнения поручений по поэтапному повышению минимального размера базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимального – до 120% и установления пенсионного возраста для женщин с 2023 до 2028 года на уровне 61 года с сентября по октябрь т.г. будут представлены расчеты по дополнительной потребности средств из республиканского бюджета на финансирование пенсионных выплат, а также скорректирован алгоритм расчета пенсионных выплат, назначаемых из ЕНПФ. В декабре т.г. предусмотрено изменение параметров пенсионной системы в рамках проекта Социального кодекса РК и подготовка информационных систем по назначению и выплате пенсий с 1 января 2023 года.