Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе

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Министерство юстиции РФ пополнило реестр иностранных агентов тремя новыми фамилиями, передает Kazpravda.kz

Фото: Обозреватель

В список включены дипломат, бывший замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе, политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В свою очередь Косыгин, сообщает министерство, принимал участие в распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами РФ.

Савва принимал участие в создании материалов иностранных агентов, давал интервью на иностранных площадках, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Является членом Экспертного совета украинской организации, проживает за пределами РФ.

#Россия #иноагенты #Георгий Кунадзе

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