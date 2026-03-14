Казахстан достиг значимого результата в обеспечении лекарственной безопасности страны. По данным системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении (в упаковках и дозах) достигла 40%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Этот показатель отражает реальный уровень обеспеченности населения лекарственными средствами собственного производства и свидетельствует о поступательном развитии национальной фармацевтической отрасли.



В Минздраве отмечают, что именно оценка рынка в натуральном выражении позволяет наиболее объективно оценить структуру потребления лекарственных средств.

В стоимостном выражении доля отечественных препаратов составляет около 15%, что связано с высокой стоимостью инновационных импортных лекарственных средств, находящихся под патентной защитой.

Переход к анализу рынка через натуральные показатели позволяет точнее оценивать уровень доступности лекарственных средств для населения и реальную роль отечественных производителей в обеспечении системы здравоохранения.

«Системные реформы в сфере лекарственного обеспечения позволили достичь ряда значимых результатов. В частности, реформа системы ценообразования обеспечила снижение предельных цен на лекарственные средства в рамках ГОБМП и ОСМС в среднем на 15%, а в оптовом и розничном сегментах — на 26%, что повысило доступность медикаментов для населения. Важным направлением работы стала оптимизация закупочной системы. Единый дистрибьютор значительно расширил практику прямых контрактов с заводами-производителями, что позволило сократить количество посредников. Кроме того, объем закупок через международные организации системы ООН — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП-ТБ — увеличился на 87%, а объем долгосрочных контрактов с отечественными производителями вырос на 43%», — сказано в публикации.

Результатом этих мер стала значительная экономия бюджетных средств.

По итогам 2025 года экономия составила 70,5 млрд тенге, а за первые месяцы 2026 года — уже 47 млрд тенге. Высвобожденные средства направляются на расширение лекарственного обеспечения пациентов.

Важную роль в развитии системы лекарственного обеспечения играет цифровизация. Внедрение системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств обеспечивает прозрачность всей цепочки движения препаратов — от производственной линии до каждой упаковки, поступающей к пациенту, что способствует повышению качества контроля и доверия к системе лекарственного обеспечения страны.