Минздрав: обеспечение безопасности питьевой воды – на контроле

С начала паводка в подтопленных зонах отобрано 7,6 тысяч проб. Случаев острых кишечных инфекций, вирусного гепатита «А» не зарегистрировано, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

«Во всех регионах усилен контроль за объектами источников водоснабжения, проводится отбор проб воды и исследование санитарно-химических и микробиологических показателей», - сказала официальный представитель министерства здравоохранения Айгерим Уразалиева на брифинге на площадке СЦК.

Медицинские организации в пострадавших от паводка областях работают в штатном режиме.

Для обеспечения доступности всех видов медицинской помощи усилена работа служб скорой медицинской помощи, приемных пунктов стационаров и поликлиник. Созданы специальные мобильные бригады, которые при необходимости выезжают на пункты временного размещения.

В пунктах временного размещения, где организованы круглосуточные медицинские посты, привлечено более 1 тысячи медработников.