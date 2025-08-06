В социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это не соответствует действительности, заявили в Минздраве, передает Kazpravda.kz
По данным Минздрава, в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5 625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.
В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге — в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год.
"Чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января следующего года будет осуществляться через систему ОСМС. Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование", - говорится в сообщении ведомства.
Они отмтеили, что 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС. За детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.
Также Министерством здравоохранения обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.
"Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. Расширяется доступ к инсулину нового поколения — деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей.
Сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства — как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев", - добавили в Минздраве.