Минздрав опроверг слухи об ограничении помощи диабетикам

Здравоохранение
541
Венера Баталова
корреспондент

В социальных сетях распространяется информация о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам. Это не соответствует действительности, заявили в Минздраве, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минздрава, в Казахстане на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет" состоят более 535 тысяч человек, в том числе 5 625 детей. Все они получают необходимые лекарства бесплатно.

В год государство тратит на одного пациента с диабетом от 618 тенге до 6,5 млн тенге — в зависимости от тяжести состояния. Если посчитать расходы на всех больных, то выходит до 46 млрд в год.

"Чтобы обеспечить всех нуждающихся и покрыть растущие потребности, лекарственное обеспечение при сахарном диабете с января следующего года будет осуществляться через систему ОСМС. Это позволит обеспечить стабильное и своевременное финансирование", - говорится в сообщении ведомства.

Они отмтеили, что 96% пациентов с диабетом уже охвачены системой ОСМС. За детей, пенсионеров, беременных, лиц с инвалидностью и другие уязвимые группы страховку платит государство.

Также Министерством здравоохранения обновлен перечень лекарств для лечения сахарного диабета.

"Оставлены только препараты с доказанной эффективностью. Расширяется доступ к инсулину нового поколения — деглудек, который теперь будет доступен для всех категорий пациентов, включая беременных и детей.

Сахарный диабет всегда остается под особым контролем государства — как одно из заболеваний, затрагивающее жизни тысяч казахстанцев", - добавили в Минздраве.

