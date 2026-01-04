Министерство здравоохранения официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы «закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей», не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Речь идет об интервью Кулзады Абеновой, представленной профессором университета Нархоз на подкасте "Әңгіме бар" с журналисткой Айнур Асанберды.

"Все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства. Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны»", - говорится в сообщении ведомства.

Утверждения о том, что вакцины «вызывают болезни у детей», не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений, отметили в Минздраве, подчеркнув, что, напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжёлых осложнений и летальных исходов.

"Министерство подчёркивает, что распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей и напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.