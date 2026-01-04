Минздрав опровергает заявления о якобы «вредных вакцинах»

Здравоохранение
172

Министерство здравоохранения официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы «закупе дешёвых вакцин, вызывающих заболевания у детей», не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Речь идет об интервью Кулзады Абеновой, представленной профессором университета Нархоз на подкасте "Әңгіме бар" с журналисткой Айнур Асанберды.

"Все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства. Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны»", - говорится в сообщении ведомства.

Утверждения о том, что вакцины «вызывают болезни у детей», не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений, отметили в Минздраве, подчеркнув, что, напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжёлых осложнений и летальных исходов.

"Министерство подчёркивает, что распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей и напоминает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

#Минздрав #опровержение #вредные вакцины

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Минздрав опровергает заявления о якобы «вредных вакцинах»
В Казахстане усиливают меры по защите граждан от мобильного мошенничества
Суд в Венесуэле назначил Родригес временным президентом
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Более 600 медобъектов построили в Казахстане за 3 года
Медорганизации Астаны усилят работу в новогодние праздники
С 2026 года статус в ОСМС сохраняется до полугода при пропу…
Пил по 8-10 энергетиков ежедневно: пациенту пересадили серд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]