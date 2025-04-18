Министерство здравоохранения Казахстана напоминает гражданам о важности выбора лицензированных процедурных кабинетов при получении медицинских услуг, передает Kazpravda.kz
По данным Минздрава, с 2024 года по I квартал 2025 года в Комитет медико-фармацевтического контроля поступило 7 жалоб на качество процедурных услуг. По каждому обращению проведены внеплановые проверки, в ходе которых выявлены:
- 4 случая ведения медицинской деятельности без лицензии;
3 — без сертифицированных специалистов;
2 — с нарушениями условий хранения лекарств.
По итогам проверок наложены штрафы на сумму свыше 1 млн тенге.
В Жамбылской области, где произошли случаи с летальным исходом, обнаружены грубые нарушения, в том числе в хранении медикаментов. Один из кабинетов в регионе прекратил работу, а материалы переданы в правоохранительные органы.
Из 107 процедурных кабинетов в Жамбылской области только 42 имеют соответствующую лицензию.
Минздрав призывает граждан:
- обращаться только в лицензированные медорганизации;
- проверять наличие лицензии и квалификацию персонала;
- избегать проведения процедур на дому без врачебного контроля.
О любых нарушениях следует сообщать в уполномоченные органы.