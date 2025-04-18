Минздрав призывает казахстанцев быть бдительными при выборе медуслуг

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство здравоохранения Казахстана напоминает гражданам о важности выбора лицензированных процедурных кабинетов при получении медицинских услуг, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минздрава, с 2024 года по I квартал 2025 года в Комитет медико-фармацевтического контроля поступило 7 жалоб на качество процедурных услуг. По каждому обращению проведены внеплановые проверки, в ходе которых выявлены:

- 4 случая ведения медицинской деятельности без лицензии;

3 — без сертифицированных специалистов;

2 — с нарушениями условий хранения лекарств.

По итогам проверок наложены штрафы на сумму свыше 1 млн тенге.

В Жамбылской области, где произошли случаи с летальным исходом, обнаружены грубые нарушения, в том числе в хранении медикаментов. Один из кабинетов в регионе прекратил работу, а материалы переданы в правоохранительные органы.

Из 107 процедурных кабинетов в Жамбылской области только 42 имеют соответствующую лицензию.

Минздрав призывает граждан:

- обращаться только в лицензированные медорганизации;

- проверять наличие лицензии и квалификацию персонала;

- избегать проведения процедур на дому без врачебного контроля.

О любых нарушениях следует сообщать в уполномоченные органы.

#медицина #лицензия #процедуры

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