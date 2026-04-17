Минздрав выявил нарушения в обороте бесплатных лекарств

Медицина
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проведены внеплановые проверки 74 объектов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав провел анализ обращения лекарственных средств с использованием системы маркировки за период с 1 июля 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным аналитической платформы «Центр электронного документооборота маркированных товаров», в аптечных организациях по всей стране выявлена реализация 4114 препаратов, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«Проведены внеплановые проверки 74 объектов. В результате 31 объект привлечён к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге, 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений. Установлены факты незаконной продажи лекарств, полученных пациентами в рамках ГОБМП. В ряде случаев препараты, выданные через медицинские организации, поступали в аптечные сети. Среди выявленных позиций — растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и препараты для лечения хронических заболеваний», — проинформировали в министерстве.

По информации Центра развития цифровой экономики, зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки: выявлено 35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного и того же кода разными участниками. Также было установлено, что 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.

Материалы по выявленным фактам направлены в АФМ и Службу по противодействию коррупции КНБ

Проводятся дополнительные проверки, работа в данном направлении продолжается.

#Минздрав #нарушения #лекарства #оборот

Популярное

Все
Путь писателя и государственного деятеля
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Шаг за шагом к вершине
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Актауский бенефис сборной Казахстана
Отрар «гостит» в Жезказгане
Здесь будет экопарк
«Берегите друг друга, цените жизнь…»
Территория идей и вдохновения
Умные очки для слабовидящих
В помощь ландшафтным дизайнерам и флористам
Весна как состояние души
Без вины виноватые
Лечить? Не допустить болезнь!
Татьяна из Жанакоргана
Взгляд со стороны
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Не нарушайте – вас снимают!
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
Связь теории с практикой
Медпомощь станет доступнее
Новую концепцию развития здравоохранения разработали в Каза…

