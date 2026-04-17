Минздрав выявил нарушения в обороте бесплатных лекарств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав провел анализ обращения лекарственных средств с использованием системы маркировки за период с 1 июля 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

По данным аналитической платформы «Центр электронного документооборота маркированных товаров», в аптечных организациях по всей стране выявлена реализация 4114 препаратов, предназначенных для обеспечения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«Проведены внеплановые проверки 74 объектов. В результате 31 объект привлечён к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге, 43 организациям выданы предписания об устранении нарушений. Установлены факты незаконной продажи лекарств, полученных пациентами в рамках ГОБМП. В ряде случаев препараты, выданные через медицинские организации, поступали в аптечные сети. Среди выявленных позиций — растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий, отдельные антибиотики и препараты для лечения хронических заболеваний», — проинформировали в министерстве.

По информации Центра развития цифровой экономики, зафиксированы системные нарушения в использовании кодов маркировки: выявлено 35 537 случаев повторного вывода, 480 752 случая использования одного и того же кода разными участниками. Также было установлено, что 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.

Материалы по выявленным фактам направлены в АФМ и Службу по противодействию коррупции КНБ

Проводятся дополнительные проверки, работа в данном направлении продолжается.