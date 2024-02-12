Мир во всех измерениях

Вооруженные конфликты, геополитическое разделение, неравенство, подрыв доверия к институтам, нарушение прав человека, климатические проб­лемы, нетерпимость – далеко не полный перечень взаимосвязанных кризисов, с которыми сегодня сталкивается человечество. И мир – это ключевой элемент, потеря которого драматически сказалась на всех измерениях человеческой жизни, и, вернув его, можно найти выход из сложившейся ситуации, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя приоритеты работы организации в 2024 году.

При этом Генсек подчеркнул, что мир – это не просто «благородная идея», а призыв к действиям.

– Наш мир остро нуждается в реформе Совета Безопасности, реформе международной финансовой системы, большем участии молодежи в принятии решений, Глобальном цифровом договоре, призванном максимизировать преимущества новых технологий и минимизировать связанные с ними риски. Я вижу очень динамичные усилия по построению более эффективной, инклюзивной и обновленной многосторонней системы, адаптированной к реалиям XXI века и нашему все более многополярному миру. И мир – в сердце всего, что мы делаем, – отметил Антониу Гутерриш.

Важнейшим направлением работы ООН остается прекращение бушующих в мире конфликтов. Особенно важно, по мнению Генсека, найти решение для Украины и сектора Газа, поскольку эти два конфликта имеют глубокие глобальные последствия.

– Ничто не может оправдать ужасающие террористические атаки, совершенные ХАМАС против Израиля 7 октября. Также нет никакого оправдания и коллективному наказанию палестинского народа. Однако израильские военные операции привели к разрушениям и гибели людей в Газе в таких масштабах и с такой интенсивностью, которые не имели аналогов в период моего нахождения на посту Генерального секретаря. Меня особенно тревожат сообщения о том, что израильские военные силы намереваются сосредоточить внимание на Рафахе, где сотни тысяч палестинцев сейчас ютятся в отчаянном поиске безопасности. Такое действие экспоненциально усугубляет то, что уже является гуманитарной катастрофой с ужасающими региональными последствиями. Пришло время для немедленного гуманитарного прекращения огня и немедленного и безусловного освобождения всех заложников. Это должно быстро привести к необратимым действиям в направлении решения проблемы двух государств на основе резолюций Организации Объединенных Наций, норм международного права и предыдущих соглашений, – заявил Генеральный секретарь организации.

Говоря о российско-украинском конфликте он вновь призвал продолжать работу над установлением справедливого и прочного мира между этими странами в соответствии с Уставом ООН и международным правом. А также упомянул еще ряд стран и регионов, ситуация в которых требует внимания: регионы Сахель и Африканский Рог, Судан, Ливия, Демократическая Республика Конго, Йемен, Мьянма, Гаити, западные Балканы.

– Если бы страны выполняли свои обязательства по Уставу ООН, право каждого человека на мирную и достойную жизнь было бы гарантировано. Но правительства игнорируют и подрывают сами основы многосторонности и не несут за это ответственности. Совет Безопасности ООН – основная площадка для решения вопросов глобального мира – оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в совете, но самый худший, – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Необходимо укреплять и обновлять глобальные механизмы мира и безопасности, чтобы справиться со сложностями сегодняшнего многополярного мира. Прежде всего, как отметил Генсек, Совет Безопасности ООН должен иметь возможность принимать решения и реализовывать их. Состав совета должен расшириться. Необходимо также обновиться методы работы Совбеза, чтобы он оставался эффективен даже когда среди его членов имеются разногласия.

Антониу Гутерриш также сообщил, что будет продолжать прилагать усилия к решению таких проблем, как ядерное разоружение и нераспространение, социальное и экономическое неравенство, несправедливость международной финансовой системы, изменение климата и нерегулируемое развитие новых технологий, включая искусственный интеллект и военную сферу.

Конфликты существуют не только между государствами, но и внутри сообществ, разделенных ростом разжигания ненависти, дискриминации, экстремизма и нарушений прав человека. По мнению Генсека ООН, этому есть две фундаментальные причины: во-первых, в эпоху цифровых технологий скорость и охват дезинформации и ненависти возросли в геометрической прогрессии, а во-вторых, страхи людей подпитываются реальным и предполагаемым неравенством, экономическими лишениями, стремительными социальными и экономическими изменениями.

– Хотя глобально уровень жизни, вероятно, выше чем когда-либо, шесть из семи человек в мире говорят, что испытывают тревогу и страх за свое будущее. Организация Объединенных Наций поддерживает усилия по значительному наращиванию инвестиций в интересах социальной сплоченности и приоритизации безопасности каждого человека, – отметил он.

ООН призывает к обновлению общественного договора, основанного на доверии, справедливости, инклюзивности и правах человека. Технологические компании, подчеркнул Генсек, должны взять на себя ответственность и прекратить наращивать и извлекать выгоду из распространения дезинформации и другого вредного контента.

Неравенство и несправедливость – еще одна большая проблема. Современный мир сталкивается со многими потрясениями различного характера (пандемия, вооруженные конфликты, экономические войны, климатический кризис и так далее), но при этом наиболее уязвимыми к их последствиям становятся страны с развивающимися экономиками.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, развивающиеся страны переживают худшую пятилетку с начала 1990-х годов. Расходы стран на обслуживание государственного долга достигли рекордного уровня. Так, для беднейших стран мира обязательства по обслуживанию госдолга в этом году будут больше, чем их государственные расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру вместе взятые.

– Достижение Целей устойчивого развития – это наш наиболее эффективный способ построения мира и процветания, – отметил Генсек ООН.

Он подчеркнул, чтобы достичь намеченного в ЦУР, необходимо соответствующее финансирование. ООН настаивает на стимулировании ЦУР в размере 500 млрд долларов ежегодно в виде доступного долгосрочного финансирования для развивающихся стран, а также призывает к действиям по решению проблемы задолженности развивающихся стран.

Другая важная задача: обновление мировой финансовой архитектуры, для того чтобы она отвечала потребностям всех стран – как развитых, так и развивающихся. Как подчеркнул Антониу Гутерриш, действующая система устарела, нефункциональна и несправедлива.

Грамотное использование современных технологий также может помочь в деле достижения Целей устойчивого развития, но и у этой «медали» есть две стороны. С одной – искусственный интеллект может стать действительно эффективным инструментом для построения инклюзивной, зеленой, устойчивой экономики и общества. С другой – ИИ уже создает риски, связанные с дезинформацией, конфиденциальностью и предвзятостью. Кроме того, возможность полноценно использовать ИИ могут позволить себе далеко не все.

– Технологии должны сокращать неравенство, а не воспроизводить его или настраивать людей друг против друга. Искусственный интеллект повлияет на все человечество, поэтому нам нужен универсальный подход для работы с ним, – подчеркнул Антониу Гутерриш, напомнив, что в этом году на Саммите будущего будет представлен Глобальный цифровой договор, в котором также будет уделено внимание этой теме.

Призвал Генеральный секретарь ООН также «заключить мир с планетой».

– Человечество развязало войну, которую мы можем только проиграть: нашу войну с природой, – заявил он.

Климатический кризис, по его словам, является определяющей проблемой нашего времени. Ближайшие годы определят, получится ли ограничить глобальный рост температуры 1,5 градусами. Чтобы этого добиться, необходимо к 2030 году сократить выбросы на 45% по сравнению с уровнем 2010-го.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, мы сейчас гораздо лучше подготовлены к такого рода действиям, преимущества возобновляемых источников энергии становятся все более очевидными с каждым годом. Сейчас нужно использовать момент и принять меры, которые помогут достичь реального прогресса. Так, страны на национальном уровне должны определить свои климатические планы по снижению выбросов (подкрепленные эффективной политикой и регулированием). Необходим поэтапный отказ от ископаемого топлива. А также требуется надлежащее финансирование энергетического перехода, в особенности в развивающихся странах.

– Эпоха ископаемого топлива заканчивается. Революцию возобновляемых источников энергии невозможно остановить. Но в этом году мы должны действовать, чтобы гарантировать, что переход будет справедливым для людей и планеты – и что он будет достаточно быстрым, чтобы предотвратить полномасштабную климатическую катастрофу. Для этого потребуется утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность к 2030 году – как было согласовано на COP28. Это означает, что необходимо работать над тем, чтобы производство и торговля минералами, имеющими решающее значение для энергетического перехода, были справедливыми, устойчивыми и обеспечивали максимальную добавленную стоимость в странах, в первую очередь поставляющих сырье. Развивающиеся страны не должны быть только производителями сырья, – подчеркнул Генсек ООН.

Он также напомнил о необходимости уделять должное внимание (в том числе финансовое) адаптации к изменениям климата, а также призвал как можно скорее начать работу Фонда потерь и ущерба, который поможет компенсировать уязвимым странам ущерб от последствий изменения климата.

В завершение Антониу Гутерриш вновь подчеркнул, что так или иначе каждый приоритет или элемент обозначенной им повестки связан со стремлением к миру.

– Мир может творить чудеса, которых войны никогда не сделают, – сказал он, отметив, что ответственность за достижение мира лежит на всех, и нужно иметь смелость ее принять и действовать.