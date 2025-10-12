Мирный договор о Газе подпишут 13 октября в Египте без ХАМАС

Соглашение о прекращении войны в секторе Газа планируется заключить 13 октября в Шарм-эш-Шейхе. Боевики ХАМАС заявили, что их представители не будут участвовать в подписании, вместо них это сделают посредники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Террористическая группировка ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении войны в секторе Газа. Об этом ее представители заявили агентству dpa вечером в субботу, 11 октября.

"ХАМАС не будет участвовать в процессе подписания. На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица", - сказали они.

Помимо США и Египта, в посредничестве между сторонами принимал участие Катар. Израиль и ХАМАС не проводили прямых переговоров.

В субботу, 11 октября, МИД Египта объявил, что планирует провести 13 октября международный "саммит мира" в курортном городе Шарм-эш-Шейх на Красном море. На встрече планируется подписать "соглашение об окончании войны в Газе". На прошлой неделе именно в Шарм-эш-Шейхе была подписана первоначальная договоренность между Израилем и ХАМАС.

Согласно сообщению египетского МИД, сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров. В их числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает агентство AFP. Приглашение направлено и канцлеру Германии Фридриху Мерцу (Friedrich Merz), отмечает dpa.

Вечером 11 октября спецпосланник американского президента Стив Уиткофф выступил на митинге на площади Заложников в Тель-Авиве и высоко оценил усилия Дональда Трампа по достижению перемирия в секторе Газа. "Мы все глубоко благодарны президенту Трампу", - сказал спецпосланник.

Представитель израильского Форума семей заложников сообщил агентству dpa, что на площади собралось около 400 000 человек. Уиткоффа сопровождали дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Они также отметили усилия Трампа, выразили уважение силе и терпению родственников заложников и всех израильтян.

Овации сменились массовым освистыванием, когда американский спецпосланник подчеркнул "важную роль" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечает dpa.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

В ответ на освобождение всех оставшихся 48 заложников Израиль в рамках сделки отпустит на свободу около 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и примерно 1700 других заключенных, арестованных с 7 октября 2023 года. Cоглашение предусматривает и отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на согласованную линию в Газе, а также доставку гуманитарной помощи в сектор.

#Израиль #мир #освобождение #заложники #ХАМАС

