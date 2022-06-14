Культура , В мире
"Мировой топ моделью – 2022" вновь стала девочка из Атырау

Юная модель из Курмангазинского района Атырауской области Мариям Ишангалиева второй раз подряд завоевала титул "Мировая модель - 2022", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Международный конкурс таланта и красоты "Мировая модель - 2022" проходил в российском городе Сочи, где собрались более ста юных красавиц со всего мира. Казахстан представила Мариям Ишангалиева, которая завоевала первое место и титул "Мировая топ модель - 2022".

Девятилетней красавице из Атырауской области также вручили приглашение на конкурс "Красавица земного шара - 2022", который планируется провести в августе в Москве. 

"Когда Мариям увидела огромное количество самых лучших моделей, она немного заволновалась. Тем не менее, собралась и прекрасно справилась. Фотографы отметили, что работать с Мариям было одно удовольствие, к тому же, что она стала намного увереннее в себе, чем в прошлом году", - отметила мама юной модели Арайлым Карабалаева. 

Конкурс состоял из 4 туров. Кроме "визитной карточки" участникам нужно было принять участие в фотосессиях с серфингом, возле лимузина и продефилировать на сцене. Наша землячка поразила жюри казахским национальным костюмом, который ей сшила её тетя-швея.

В сентябре Мариям Ишангалиеву ждет "Неделя моды" в Турции, а в октябре - поездка в Дубай.

В этом году она закончила третий класс. Девочка с малых лет занимается танцами, снимается в рекламных роликах и отлично учится, отмечает издание.

Напомним, 2 ноября 2021 года сообщалось, что восьмилетняя Мариям Ишангалиева из села Коптогай Курмангазинского района Атырауской области завоевала Гран-при мирового конкурса юных моделей "Супермодель - 2021", который проходил в Сочи.

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