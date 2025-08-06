По предварительным оценкам World Gold Council (WGC), центробанки увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 22 тонны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Закупки понемногу растут третий месяц подряд, отмечает аналитик WGC Кришан Гопол, хотя результат первого полугодия уступает уровню аналогичного периода прошлого года (примерно 123 тонны против 130 тонн).

Наиболее активно закупали золото в июне Узбекистан (9 тонн), Казахстан (7,4 тонны), Турция (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Чехия (1,6 тонны) и Кыргызстан (1,2 тонны). Закупки других центробанков были меньше тонны. Также Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 15,8 тонны, но этот показатель не учитывается в статистике WGC, поскольку является квартальным.

Лидером по объему продаж снова оказался центробанк Сингапура (минус 5,6 тонны).