Мировые звезды грэпплинга соберутся в Астане на ЧМ

С 7 по 12 октября в Астане пройдет чемпионат мира по грэпплингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: с сайта акимата Астаны

В соревнованиях примут участие более 1800 участников более из 30 стран мира.

Чемпионат состоится по Grappling и Grappling Gi среди всех возрастных групп - U15, U17, U20, взрослых и ветеранов.

«Грэпплинг сейчас по-настоящему стал массовым видом спорта. Развивается под эгидой международной борцовской федерации United World Wrestling, которая является одной из самых старейших авторитетных спортивных организаций мира и признана Международным олимпийским комитетом», - сказал президент Ассоциации грэпплинга РК, главный тренер национальной сборной РК по грэпплингу Канат Алин.

Отметим, что столица примет чемпионат мира уже в третий раз. В 2018 году впервые чемпионат мира по грэпплингу проходил в Астане. В 2019 году вошел в программу чемпионата мира по олимпийским дисциплинам - греко-римская, вольная женская борьба. Также столица Казахстана принимала два раза чемпионат Азии в 2017 и 2023 году.

Соревнования пройдут с 7 по 12 октября во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход для зрителей бесплатный.