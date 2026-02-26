Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане началась заключительная миссия экспертов ВОЗ по оценке национальной системы регулирования обращения лекарственных средств Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, итоговый визит проходит в рамках глобального инструмента сравнительной оценки Global Benchmarking Tool (GBT) и станет решающим этапом в определении уровня зрелости регуляторной системы страны.

По итогам миссии будет принято решение о возможном присвоении Казахстану третьего уровня зрелости - статуса, подтверждающего соответствие национальных регуляторных механизмов международным стандартам и их устойчивую институциональную эффективность.

В настоящее время Казахстан находится на втором уровне зрелости. Система GBT предусматривает четыре уровня оценки.

По данным ВОЗ, третьего и четвертого уровней достигли лишь 36 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Япония и большинство государств Европейского союза.

Переход на третий уровень станет признанием последовательной модернизации фармацевтического регулирования, усиления надзорных функций, прозрачности процедур и интеграции в глобальную архитектуру обеспечения качества и безопасности лекарственных средств.

Прохождение международного бенчмаркинга рассматривается как стратегический шаг по укреплению доверия к национальной системе контроля, расширению экспортного потенциала отечественной фармпродукции и дальнейшему привлечению инвестиций в отрасль.