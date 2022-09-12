Многодетный отец сбывал гашиш в Кокшетау

Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Кокшетау, занимавшегося реализацией гашиша в крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наркосбытчику назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Противоправная деятельность фигуранта была пресечена в феврале этого года. Житель Кокшетау, достоверно зная, что гашиш является наркотическим средством, реализовал два бумажных свертка с наркотическим средством гашиш, общим весом 9,46 грамм, что является крупным размером. Сразу же после сделки сбытчик был задержан сотрудниками управления по противодействию наркопреступности", - рассказали в полиции.

В отношении него следователями начато досудебное производство по ст. 297 ч.2 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В течение нескольких месяцев были проведены необходимые следственные мероприятия и экспертизы, по результатам которых акмолинец был признан виновным в совершении наркопреступления.

При назначении меры наказания были учтены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, а именно наличие пятерых малолетних детей и чистосердечное раскаяние подсудимого.

В итоге кокшетауским городским судом мужчине было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.