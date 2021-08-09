Мобильную группу вытолкали за ворота особняка в Караганде

Закон и Порядок
Скриншот с видео
В городе Караганде вытолкавшим за ворота мобильную группу хозяевам особняка грозит штраф, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.   

8 августа на телефон 109 поступило сообщение: в коттедже по улице Жандарбековой проходит торжественное мероприятие. На место прибыла мобильная группа в составе сотрудников полиции, представителей акимата и СЭС. При оформлении факта нарушения карантинных норм 50-летний владелец дома и его 54-летний брат воспрепятствовали членам мобильной группы.

«В настоящее время возбуждено административное производство по статье 667 КРКобАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа». По данной статье нарушителям грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток. Материал направлен на рассмотрение в суд», - сообщает Департамент полиции Карагандинской области.




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