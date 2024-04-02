Модернизацию Балхашской ТЭЦ завершат в 2027 году

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«На сегодня все 20 моногородов обеспечены электричеством и теплом. Так, реализуются 2 проекта в рамках действующего рынка мощности: в Степногорске – проект «Восстановление котлоагрегата и замена турбоагрегата на Степногорской ТЭЦ» на общую сумму 25 млрд тенге. Завершение проекта планируется в 2026 году. Также планируется модернизация Балхашской теплоэлектроцентрали, общей стоимостью 27,2 млрд тенге. Завершение проекта планируется в 2027 году», — сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Кроме того, в ближайшей перспективе за счет средств республиканского бюджета в Лисаковске планируется реализация проекта «Строительство газопоршневой установки для собственных нужд центральной городской котельной» общей стоимостью 858 млн тенге, завершение проекта планируется в 2025 году.

Реализация данных проектов позволит покрыть тепловую нагрузку в моногородах, улучшить качество и надежность теплоснабжения потребителей за счет обновления основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, а также обеспечит ввод новых энергомощностей.