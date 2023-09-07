Модернизацию ирригационных и дренажных систем южных областей обсудили в правительстве

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Координационного совета по сотрудничеству правительства РК с международными финансовыми организациями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото пресс-службы правительства РК

В мероприятии приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, руководители центральных госорганов, НПП «Атамекен», нацкомпании «Қазақстан темір жолы» и фонда «Самрук-Қазына».

Так, были обсуждены актуальные вопросы строительства и реконструкции ирригационных и дренажных систем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях на общей площади свыше 105 тыс. га, а также подключения 1500 сельских населенных пунктов к скоростному интернету, что затронет порядка 200 тыс. домохозяйств или более 1 млн человек.

Наряду с этим были рассмотрены планы по реконструкции автодороги «Караганда – Жезказган», что позволит улучшить транспортную связанность региона, стимулировать развитие логистических услуг и торговли, а также строительству новых канализационно-очистных сооружений в городе Актобе.

Кроме того, участники обсудили вопросы модернизации ряда железнодорожных путей, закупки новых пассажирских вагонов и электровозов.

По итогам заседания премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов усилить контроль за своевременным и эффективным использованием средств, привлекаемых от МФО.

#Правительство #система #модернизация #ирригация #дренаж

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