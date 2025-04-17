Модернизируется система здравоохранения

Правительство
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Фарид Юмашев

Правительство продолжает осуществление системных мер по улучшению качества оказания медицинских услуг казахстанцам в рамках поручений Главы государства.

инфографика с сайта Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в соответствии с национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» ведется масштабное строительство медицинских объектов. Из запланированных к вводу 655 медучреждений на сегодня сдано 460, из них 361 объект – в 2024-м. Еще 195 будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

В 200 селах, где ранее не было медучреждений, впервые появились врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты. Здесь теперь доступны дневные стацио­нары, физиотерапия, лабораторные услуги и сдача анализов. Отпала необходимость выезда в райцентры.

Уделяется должное внимание развитию онкологической помощи. Завершено строительство нового корпуса Национального научного онкоцентра с уникальным техническим и технологичным оснащением для диагностики и лечения рака.

Новая клиника с центрами лучевой, ядерной медицины, производства радиофармпрепаратов рассчитана на оказание высокотехнологичной помощи для 6 тыс. пациентов в год. Это будет единственный центр в Казахстане и Центральной Азии, имеющий на вооружении цик­лотрон для проведения протонной терапии.

Установлено шесть линейных ускорителей в региональных онкоцентрах, что позволило увеличить охват больных лучевой терапией до 41%. На базе региональных онкоцентров открыты 15 экспертных эндоскопических центров для раннего выявления рака ЖКТ. Также ведется работа по расширению доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Изменены правила получения направлений к узким специалистам и записи на диагностику, что снизило необходимость многократных обращений к врачам общей практики. Доступ­ность самозаписи к врачам общей практики увеличена в 3,5 раза, к профильным специалистам – в 16 раз. Проведена работа по сокращению анализов и инструментальных исследований для упрощения подготовки пациента к плановой госпитализации.

Скрининг на хронические неинфекционные заболевания прошли 3,4 млн казахстанцев. Открыто 14 экспертных эндоскопических центров для второго этапа онкоскрининга. Со следующего года в целях борьбы с инсультами для мужчин от 50 до 70 лет вводится дополнительный скрининг – амбулаторная коронарография и УЗИ брахио­цефальных сосудов. Услугами передвижных медицинских комплексов воспользовались 1,3 млн сельских жителей.

В целом по итогам прошедшего года отмечается положительная динамика по снижению смертности от злокачественных новообразований – на 3,5%, инфекционных и паразитарных болезней – на 8,9%, туберкулеза – на 16,7%.

Внедрена система маркировки и прослеживаемости лекарств. Через сервис «Социальный кошелек» пациенты уже получили препараты по 1,7 млн электронных рецептов – теперь этот проект охватывает все государственные медицинские учреждения.

Таким образом, комплексные меры, реализуемые в рамках поручений Главы государства, обеспечивают всестороннее развитие здравоохранения, начиная от строительства новых больниц и заканчивая цифровыми решениями, которые делают медпомощь доступнее, качественнее и современнее.

#здравоохранение

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