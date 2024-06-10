Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии

Впервые ему пришлось формировать правительство в коалиции с другими партиями, а не самостоятельно

Фото: eadaily.com

Нарендра Моди в это воскресенье принёс присягу на посту премьер-министра Индии, в третий раз подряд заняв этот пост. Об этом сообщили в The Times of India, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Как отмечается, на мероприятии присутствовали тысячи гостей, в том числе руководители Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Мальдив.

В прошлую пятницу президент Индии Драупади Мурму предложила 73-летнему Моди сформировать кабинет министров страны.

Впервые с момента прихода действующего премьера к власти ему пришлось формировать правительство в коалиции с другими партиями, а не самостоятельно.

Партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) по результатам парламентских выборов завоевала 240 мест в законодательном органе. Этого недостаточно для большинства, однако Национальный демократический альянс, в который входит БДП, получил 292 места, обеспечив большинство в 543-местном парламенте.