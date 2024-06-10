Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии

В мире
94
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Впервые ему пришлось формировать правительство в коалиции с другими партиями, а не самостоятельно

Фото: eadaily.com

Нарендра Моди в это воскресенье принёс присягу на посту премьер-министра Индии, в третий раз подряд заняв этот пост. Об этом сообщили в The Times of India, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com

Как отмечается, на мероприятии присутствовали тысячи гостей, в том числе руководители Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Мальдив.

В прошлую пятницу президент Индии Драупади Мурму предложила 73-летнему Моди сформировать кабинет министров страны.

Впервые с момента прихода действующего премьера к власти ему пришлось формировать правительство в коалиции с другими партиями, а не самостоятельно.

Партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) по результатам парламентских выборов завоевала 240 мест в законодательном органе. Этого недостаточно для большинства, однако Национальный демократический альянс, в который входит БДП, получил 292 места, обеспечив большинство в 543-местном парламенте.

#Индия #премьер #присяга #Моди

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Сеул возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители
В Индонезии сетчатый питон съел женщину
Военные Израиля освободили четырех заложников в Газе
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Евро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]