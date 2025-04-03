Более 87 тыс. новых рабочих мест планируется нынче создать в Алматы.
При этом, как сообщили в городском управлении занятости и социальных программ, 84% всех вакансий, или 73 тыс. 293 рабочих места будут постоянными.
Мерами трудоустройства планируется охватить 32 тыс. человек, из них постоянную работу получат 10,6 тыс. граждан, на субсидируемые рабочие места смогут устроиться 8,7 тыс. человек.
В программы профессионального обучения (прохождение краткосрочных курсов, включая платформу enbek.kz), в участие в проекте «Бастау бизнес» планируется вовлечь семь тысяч граждан.
Наиболее активные алматинцы могут рассчитывать на гранты до 400 МРП в рамках поддержки предпринимательских инициатив. Отметим, что в 2024 году в Алматы было создано 84,7 тыс. рабочих мест. Благодаря мерам, принимаемым в плане обеспечения занятости, уровень безработицы в мегаполисе снизился с 4,8 до 4,6%.