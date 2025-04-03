Могут рассчитывать на гранты

Статьи
6
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Более 87 тыс. новых рабочих мест планируется нынче соз­дать в Алматы. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом, как сообщили в городском управлении занятости и социаль­ных программ, 84% всех вакансий, или 73 тыс. 293 рабочих места будут постоянными.

Мерами трудоустройства планируется охватить 32 тыс. человек, из них постоянную работу получат 10,6 тыс. граждан, на субсидируемые рабочие мес­та смогут устроиться 8,7 тыс. человек.

В программы профессионального обучения (прохождение краткосрочных курсов, включая платформу enbek.kz), в участие в проекте «Бастау бизнес» планируется вовлечь семь тысяч граждан.

Наиболее активные алматинцы могут рассчитывать на гранты до 400 МРП в рамках поддержки предпринимательских инициа­тив. Отметим, что в 2024 году в Алматы было создано 84,7 тыс. рабочих мест. Благодаря мерам, принимаемым в плане обеспечения занятости, уровень безработицы в мегаполисе снизился с 4,8 до 4,6%.

#занятость #Алматы #трудоустройство #гранты

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Следят с высоты и на земле
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
Карьерный рост для молодежи
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Карьерный рост для молодежи
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Следят с высоты и на земле
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Пар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]