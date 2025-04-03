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При этом, как сообщили в городском управлении занятости и социаль­ных программ, 84% всех вакансий, или 73 тыс. 293 рабочих места будут постоянными.

Мерами трудоустройства планируется охватить 32 тыс. человек, из них постоянную работу получат 10,6 тыс. граждан, на субсидируемые рабочие мес­та смогут устроиться 8,7 тыс. человек.

В программы профессионального обучения (прохождение краткосрочных курсов, включая платформу enbek.kz), в участие в проекте «Бастау бизнес» планируется вовлечь семь тысяч граждан.

Наиболее активные алматинцы могут рассчитывать на гранты до 400 МРП в рамках поддержки предпринимательских инициа­тив. Отметим, что в 2024 году в Алматы было создано 84,7 тыс. рабочих мест. Благодаря мерам, принимаемым в плане обеспечения занятости, уровень безработицы в мегаполисе снизился с 4,8 до 4,6%.