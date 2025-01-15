Начавшийся несколько лет назад путь трансформации выводит нашу страну на новый уровень. За это время были заложены универсальные основы для реформ в образовании, инновационных технологиях, науке и подготовке кадров.

Приоритеты обозначены четко. Для достижения целей необходима модернизация образовательных программ, кардинальное изменение подходов к обу­чению и науке. Вызовы современности требуют от нас гибкости, инновационного мышления, готовности к экспериментам. И в этом случае ставка на молодежь, как постоянно подчеркивает Президент, – это ставка на будущее. Необходимо приложить максимум усилий для подготовки совершенно особого поколения ученых и преподавателей, которые будут генерировать новые идеи, знания.

В связи с этим считаю необходимым поделиться своими размышлениями и видением роли нашего университета в контексте трансформации регионального вуза в университет международного уровня, с учетом стратегического партнерства с ведущими вузами мира.

Трансформация Shakarim University – это не процесс адаптации к меняющимся условиям, а стратегический выбор. Я уверен, что совместными усилиями профессорско-преподавательского состава возможна реализация всех поставленных задач. К примеру, доля молодых преподавателей Shakarim University возросла с 8% в 2022-м до 32% в 2023 году. Для нас этот показатель имеет огромное значение, это значительный шаг в обновлении стратегических планов. Защитившие ученую степень PhD, как правило, остаются на преподавательской работе в alma mater.

Молодые кадры, молодежный резерв – важный ресурс для любого государства. Они – будущие лидеры и управленцы, источник инноваций. Они способны модернизировать существующие системы и процессы, гибки и адаптивны к изменениям. В связи с чем инвестиции в молодых – это инвестиции в устойчивость государства. Именно это мы наблюдаем, изучая опыт передовых стран.

Трансформация университетов не может быть достигнута без опоры на подготовку высококвалифицированных кадров на местах. Это подтверждается стратегией Казахстана по развитию человеческого капитала, озвученной Главой государства. Опыт таких стран, как Сингапур, показывает, что успешная трансформация возможна только при условии четкого стратегического видения и активного участия всех заинтересованных сторон. Сингапурский подход к развитию науки и образования, основанный на интеграции инноваций и цифровых технологий, служит примером. Этот опыт становится катализатором собственного развития, помогает переосмыслить образовательные и исследовательские процессы.

Наша задача – не просто следовать за передовыми практиками, но и адаптировать их к условиям региона, чтобы создать уникальную научно-исследовательскую, образовательную систему, отвечающую мировым стандартам.

Shakarim University активно развивает международные связи, являясь партнером ведущих университетов Китая. Сотрудничество направлено на внедрение передовых агротехнологий и подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комп­лекса. Примером в этом направлении можно назвать сотрудничество с Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лес­ных технологий Китая. С признанным лидером в аграрной науке и технологиях договор подписан год назад. Однако самым значительным шагом вперед стало Соглашение о создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования в рамках саммита ШОС, принятое президентами Казахстана и Китайской Народной Республики.

Центр как платформа для обмена знаниями и технологиями позволит не только повысить уровень аграрного образования в регионе, но и определит позиции университета на международной арене. Важно отметить, что мы уже разрабатываем совместные научно-исследовательские и образовательные проекты в области технологии пищевых продуктов, пищевой безопасности, реа­лизуемые в формате двудипломного образования.

Наши ученые совместно с Kafkas University проводят исследования в области сохранения генофонда мелкого рогатого скота. Это актуально для сельскохозяйственной биотехнологии и генетики в плане изучения генетического разнообразия – определения уникальных генетических характеристик пород, находящихся на грани исчезновения. Разработанные образовательные программы включают изучение передовых агротехнологий, устойчивых методов земледелия, разработку новых сортов растений и эффективных методов животноводства. Это способствует инновациям и научным исследованиям в агросекторе. В научно-исследовательских разработках заняты магистранты, докторанты.

Shakarim University, занимаясь подготовкой специалистов для аграрно-промышленного комплекса, исходит из государственных приоритетов и потребностей общества, что является стратегически важным для экономического и экологического благополучия региона, страны в целом.

В прошлом году 23% грантов, выделенных для первокурсников Shakarim University, направлены на обучение специалистов в области сельского хозяйства. В разрезе общего числа грантов это говорит о том, что сформирован важнейший приоритет в сфере высшей образовательной политики – агропромышленный сектор, где отрасль лесного хозяйства играет в нашем регионе наиважнейшую роль. Пожары, бушевавшие в «Семей орманы», показали острую нехватку специалистов в этой сфере. Кроме того, глобальные вызовы – изменение климата, утрата био­разнообразия – требуют квалифицированных специалистов для управления и сохранения лесных ресурсов.

В контексте меняющихся климатических условий, воздействия человеческой деятельности на экосистемы подготовка таких специалистов становится неотъем­лемой частью стратегии устойчивого развития страны.

В Казахстане наблюдается демо­графический рост. В прошлом году порог школы впервые переступили более 350 тыс. детей. Увеличение населения требует роста производства продуктов питания. Квалифицированные специа­листы необходимы для внедрения современных технологий и повышения эффективности производства. Помимо этого, развитие новых методов производства и переработки продуктов питания важно для удовлетворения потребностей современного общества в качественных и безопасных продуктах, поэтому не случайно в этом направлении, как и в ветеринарии, животноводстве, делается акцент на грантовом обучении.

Гранты в области сельского хозяйства говорят о государственном стратегическом подходе: формируется устойчивая образовательная платформа в сфере подготовки квалифицированных специалистов, необходимых для решения актуальных задач сельского хозяйства Казахстана. И Shakarim University находится здесь на ключевой позиции.

Shakarim University осознает, что успешная трансформация требует не просто изменений в структуре и управлении, но и глубокого понимания глобальных тенденций, таких как цифровизация, интеграция науки и образования, а также междисцип­линарного подхода в обучении и исследовательской деятельности. Трансформация университета в международный образовательный центр – это вызов, требующий мобилизации всех ресурсов, но это также возможность вывести вуз на новый уровень, соответствующий мировым стандартам и ожиданиям общества.