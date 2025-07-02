Шахтерский труд всегда считался уделом сильных и телом, и духом. А как иначе? Ведь далеко не каждый сможет спуститься на полкилометра под землю и трудиться там, в пыли и сырос­ти, по шесть часов в сутки. Наш герой – начальник участка электрооборудования шахты им. Т. Кузембаева АО «Qarmet» Данияр Шардарбеков – как раз из таких.

Поддерживать физическую форму и силу духа ему помогают тренировки по смешанным боевым искусствам. Раньше Данияр профессионально занимался ММА, входил в состав национальной сборной. Три года назад стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

– Я считаю, что шахтер должен быть физически крепким и выносливым, – говорит Данияр Шардарбеков. – Работа на шахте тяжелая. Нам приходится передвигаться по выработкам, поднимать и носить «железки». Спорт помогает держать себя в форме. В свободное время хожу на тренировки, занимаюсь в тренажерном зале. Строить карьеру профессионального спортсмена ММА сложно. Нужно выбирать: или спорт, или шахта. Я выбрал второе.

Данияр Шардарбеков – молодой специалист. На шахте он всего три года и за это время успел зарекомендовать себя как умелый работник, постоянно повышающий свою квалификацию. Он устроился на угольное предприятие еще будучи студентом Карагандинского высшего политехнического колледжа, где ему дали право на свободное посещение занятий – за успехи в учебе. А еще в 2021 году Данияр вошел в топ-100 студентов колледжей Казахстана. Возможно, поэтому у нашего героя не было проблем с трудоустройством. А может быть, потому что он – горняк в третьем поколении.

– Мой дедушка работал на шахте «Северная». Он был и слесарем, и машинистом горно-выемочной машины. Трудовой стаж у него около 40 лет, – с гордостью рассказывает карагандинец. – Мой отец работает слесарем на шахте имени Кузембаева, на втором добычном участке. Это он помог мне с выбором профессии. Отец предупреждал: шахтерский труд тяжелый и опасный. Он говорил: «Хорошо подумай, прежде чем принять решение». Но я не испугался. В нашем деле самое главное – соб­людать технику безопасности, тогда все будет хорошо.

Шахту им. Кузембаева можно назвать одной из самых безопас­ных в карагандинском регионе. Да, здесь случаются внезапные выбросы метана, однако ситуацию держат на контроле. Все благодаря тому, что на предприятии внедрена система подземного позиционирования и радио­связи. Она позволяет следить за происходящим в забоях и экстренно реагировать на нештатные ситуации. На мониторе у диспетчера видно, в каком месте горной выработки находятся люди. Если возникнет ЧП, то тут же будет подан сигнал для экстренной эвакуации.

Надо отметить, что на шахте им. Кузембаева сейчас идет строи­тельство современного вентиляционного ствола. Он врезается в землю на глубину более чем 500 м. Это сооружение позволит горнякам приступить к разработке новых пластов с разведанными запасами 22 млн тонн угля. Это означает, что шахта будет развиваться и обеспечивать рабочими местами молодых специалистов. А у них, по мнению Данияра Шардарбекова, на угольных предприятиях АО «Qarmet» большие перспективы.

– Среди моих подчиненных примерно 50 процентов молодых сотрудников. Это радует, – говорит Данияр Шардарбеков. – Вижу, что сейчас молодежь стремится идти работать на шахту. Здесь стабильная и достойная зарплата. Есть все возможности для карьерного роста. Это видно даже на моем примере. Я пришел сюда прос­тым слесарем и всего за несколько лет дорос до начальника участка. А сейчас я временно исполняю обязанности главного энергетика.

Наш герой убежден, что за людьми рабочих профессий будущее, и тем более в Карагандинской области, которая по праву считается индустриальным сердцем Казахстана. Молодежь идет на производство. Для работников угольных предприятий и металлургического комбината действуют социальные льготы и гарантии, в числе которых увеличенные отпуска, санаторно-курортное лечение и выплата так называемой 13-й зарплаты. Кроме того, для горняков и металлургов из Караганды, Темиртау, Шахтинска, Сарани и Абая действует льготная ипотечная программа. Они могут купить квартиру, взяв кредит на срок до 19 лет всего под 5% годовых. Что еще нужно для молодого специалиста?