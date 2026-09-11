На Каспии стартовали плановые учения ВМС

Статьи,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В казахстанском секторе Каспийского моря начались плановые учения Военно-морских сил Вооруженных сил. Экипажам предстоит пройти всю акваторию казахстанского сектора, отработать действия в различных условиях обстановки и провести практические стрельбы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Для военных моряков сбор-поход – это возможность проверить свои навыки непосредственно в море, когда от слаженности экипажа, точности навигации и оперативности решений зависит выполнение поставленной задачи.

Учения пройдут в три этапа. Моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем и применение вооружения. Отдельное внимание будет уделено действиям экипажей на значительном удалении от берега.

По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами по боевой подготовке капитана 1 ранга Армана Сатканова, в ходе учений особое внимание будет уделено дальнейшему совершенствованию практических навыков экипажей.

– Главное – чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море, – отметил капитан 1 ранга Арман Сатканов.

В ходе сбора-похода экипажи выполнят практические стрельбы с применением корабельного вооружения и отработают совместные действия. Задачи будут усложняться по мере прохождения этапов, а к учениям подключатся дополнительные подразделения.

Учения позволят проверить готовность корабельных экипажей к выполнению задач в различных условиях и продолжить совершенствование боевой подготовки Военно-морских сил.

#Казахстан #армия #ВМС

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