Профессия – людям помогать

Еще в юности Жулдыз Алмашова представляла себя в медицинском халате со стетоскопом в руках. Она мечтала, что, повзрослев, станет помогать людям, будет заботиться об их здоровье. Окончательный выбор профессии девушка сделала в старших классах, и сегодня она – врач общей практики районной поликлиники родного аула Аса, что в Жамбылском районе.

– Мне всегда были интересны биология, анатомия и все, что связано с организмом человека и его здоровьем. Правда, тогда я еще не представляла, насколько сложна и ответственна профессия врача. Но желание помогать людям и интерес к медицине постепенно привели меня к этому выбору, – рассказывает Жулдыз Алмашова.

В 2018 году окончила среднюю школу и поступила в Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова в Алматы. В 2023 году получила степень бакалавра, а двумя годами позже завершила интернатуру. Оглядываясь назад, девушка отмечает, что учиться в медицинском очень непросто, образовательный процесс забирает много сил.

– Скажу честно, было сложно. Но именно студенческие годы дали мне хорошую базу для нынешней работы. Учеба в медицинском вузе требует много времени, терпения и пос­тоянной работы над собой. Большой объем информации, практика, экзамены – все это было постоянной частью моей жизни, – отметила собеседница.

Больше всего ей запомнились практические занятия, первые пациенты, дежурства. Тогда-то она поняла – знания нужны не для экзамена, а для реальной помощи человеку.

Во время учебы и после ее окончания еще в течение двух лет девушка работала средним медицинским работником в городском кардио­логическом центре Алматы, где приобрела практический опыт и совершенствовала профессиональные навыки. После этого Жулдыз Алмашова решила вернуться в родное село, посчитала, что там будет нужнее.

– Конечно, программа «С дипломом – в село!» тоже сыграла свою роль, но для меня это не просто обязательство. Мне хотелось вернуться домой, чтобы быть полезной односельчанам и развиваться как специалист именно здесь, – сказала врач общей практики.

В рамках государственной программы со­циальной поддержки молодых медицинских работников Жулдыз Алмашова получила подъем­ное пособие в размере 1,2 млн тенге, а также социальную выплату в 100 месячных расчетных показателей. Эти меры поддерж­ки позволили ей начать трудовую деятельность в регионе и сосредоточиться на профессиональном развитии.

По словам молодого врача, государственная поддержка стала для нее серьезной помощью в начале профессионального пути. Она придала уверенности и укрепила желание работать на благо жителей родного района. Полученные средства девушка перевела на депозитный счет.

– Коплю на собственное жилье и автомобиль, – приз­налась она. – Для молодого специалиста такая поддержка имеет большое значение.

Ежедневно в ее кабинет приходят десятки больных. Важно правильно поставить диагноз и назначить лечение, а еще – внимательно выслушать человека, успокоить, объяснить ситуацию.

– Работа врачом сильно меняет человека, – делится начинающий доктор. – Я стала более внимательной к людям, научилась слушать и понимать, что за каж­дой жалобой стоит конкретный человек со своими переживаниями и жизненной ситуацией. Близкие замечают, что я становлюсь терпеливее, спокойнее отношусь теперь ко многим вещам. Моя работа учит ценить здоровье и понимать, насколько для человека важны простые слова поддержки.

В свободное время молодой врач любит читать книги, уделяя внимание саморазвитию и повышению профессионального уровня. Сельский док­тор считает, что человек может профессионально рас­ти в любом месте. Она уверена: главное, чтобы было желание, а возможности, с учетом бурного развития современных технологий и пристального внимания государства к глубинке, найдутся.

– Медицина не стоит на месте, поэтому хороший врач должен постоянно учиться. Я тоже стараюсь профессионально развиваться, получать больше опыта, постоянно совершенствовать свои знания, – продолжает Жулдыз Алмашова.

Девушке нравится работать в селе. Она чувствует свою вос­требованность и понимает, что может приносить пользу людям. Что касается будущего, то, как говорит доктор, жизнь покажет. Но при любых обстоятельствах, по ее мнению, важно заниматься любимым делом.

– Хотя работа врача бывает сложной, эмоцио­нально и физически напряженной, я знаю, почему выбрала эту профессию. Мне нравится осознавать, что ты помог человеку. Когда пациент­ выздоравливает, когда ему становится лучше благодаря твоим рекомендациям, ты понимаешь, что находишься на своем мес­те, – говорит Жулдыз Алмашова.