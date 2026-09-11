В Казахстане завершается поливной период

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями региона. В текущий вегетационный период местный филиал РГП «Казводхоз» заключил с крестьянскими хозяйствами области 12 409 договоров по подаче поливной воды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Местные фермеры выразили благодарность Министерству водных ресурсов и ирригации и специалистам РГП «Казводхоз» за обеспечение своевременной и стабильной подачи воды на орошаемые земли.

«Воду в этом году получали стабильно, вовремя. Рады, что Министерство прислушалось к нам. Сейчас ведутся работы по бетонированию каналов, устанавливаются насосы. Спасибо всем ответственным специалистам за упорный труд. Результаты проводимых работ мы видим своими глазами», — отметил аграрий Отырарского района Калжан Жаймырза.



По Казахстану на вегетационный период 2026 года предусмотрен забор порядка 11 млрд м³ воды для орошения 1,2 млн га земель. По предварительным данным, аграриям подано около 11 млрд м³, полито 1,16 млн га. В настоящее время вегетационный период вступил в завершающую стадию и проходит в штатном режиме.



После встречи с аграриями Нуржан Нуржигитов посетил межгосударственный канал «Достык», где ознакомился с работой объекта и результатами капитального ремонта административных и служебных зданий.



В настоящее время на межгосударственном канале «Достык» трудятся 62 специалиста. По поручению министра водных ресурсов и ирригации их заработная плата была увеличена в среднем на 55%. Минимальный размер оплаты труда работников вырос с 94 тыс. теңге до 226 тыс. теңге.

«Большое спасибо Министерству за повышение заработной платы. В этом году никаких проблем с водой не возникло. Вегетационный период прошел хорошо», — отметил техник канала «Достык» Жумабек Тилеумбетов.



В ходе посещения объекта Нуржан Нуржигитов провел еще одну встречу с аграриями, в ходе которой представители крестьянских хозяйств выступили с предложением о проведении механизированной очистки канала «Достык» после окончания поливного периода.

«Благодаря упорной работе водников в этом году удалось обеспечить стабильное прохождение поливного периода во всех пяти южных областях. Такие меры, как соблюдение лимитов водопользования, диверсификация структуры посевов и сокращение объема влагоемких культур, позволили повысить эффективность использования водных ресурсов. Внедрение биллинговой системы и цифровизация процесса заключения договоров сделали распределение воды более прозрачным и дали возможность навести порядок во всей водной отрасли. Наша дальнейшая работа продолжится в данном режиме», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.