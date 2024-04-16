Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»

фото автора

Второкурснику Жетысуского университета им. И. Жансугурова также принадлежит идея создания районированного сорта разноцветной сладкой и полезной кукурузы. При этом сам Аскар учится на дизайнера, а селекцией увлекся, учась в восьмом классе.

– Как-то отец сказал мне, что надо купить кур, и тогда я увидел, что существует множество разных пород, – делится молодой ученый. – Мне стало очень интересно скрестить породы, потому что в это время в школе я уже увлекался биологией и генетикой. Систематизировав имеющиеся знания, я начал экспериментировать в домашних условиях. В настоящее время различные породы кур находим в Казахстане и России, сами их выращиваем, создаем семьи – то есть скрещиваем, получая новые гибриды.

Сейчас над двумя селекционными проектами работает целая команда ENACTUS ZHETYSU, состоящая из 40 студентов Жетысуского университета им. И. Жансугурова. Выведение новой породы домашней птицы с абсолютно черным оперением, темным клювом и угольными глазами, к тому же несущей яйца зеленоватого и даже розового цвета – это не просто маркетинговый ход, поясняет руководитель проекта GALLUS Аскар Рахым. Новую породу будут отличать улучшенные показатели по производительности и питательности. Конечно, такие куры, как и разноцветные яйца, – не ноу-хау, подчеркивает исследователь. Но встречаются эти особи крайне редко, так как очень подвержены болезням и требуют повышенного ухода.

– На данный момент проект еще не доработан, – уточняют студенты. – Наша конечная цель – вывести устойчивую к заболеваниям и высокопроизводительную породу. У данных кур – черное мясо и даже кости. Это связано с повышенным содержанием мелатонина, который придает такой окрас и при этом делает их мясо полезней, чем обычное. Цветные яйца по вкусу ничем не отличаются от привычных. Здесь важно то, что эти куры несутся больше, чем обычные белые или цветные породы: за год одна особь способна дать до 350 яиц. Еще одна особенность наших кур – высокая приспособленность к местным условиям и неприхотливость. На данный момент мы работаем также над увеличением размера яиц и их питательностью.

Получить окончательный полноценный вариант новой породы планируется через три-четыре года. Тогда же команда намерена получить патент и выходить на птицефабрики.

А второй проект по выведению сладкой разноцветной кукурузы Sweet rainbow почти подошел к финалу: образцами семян скоро засеют первое экспериментальное поле. В этой разработке тоже главную роль сыграло любопытство Аскара Рахыма, который решил попробовать скрестить цветную кукурузу с привычной желтой.

– Существуют мексиканские сорта белой, черной, красной, фиолетовой кукурузы, – рассказывает исследователь. – Но, к сожалению, все они – кормовые, не пригодные для употребления в пищу человеком. Чтобы получить в одном початке цвет и вкус, в течение нескольких лет мы скрещивали различные сорта, отбирали нужный результат и вывели, наконец, наши первые прототипы сладкой разноцветной кукурузы. Она имеет более высокое содержание антиоксидантов и полезных веществ, в том числе каротина и белка, то есть более полезна для здоровья. В нынешнем году в селе Жансугуров Аксуского района мы планируем на двух гектарах высадить этот гибрид и в дальнейшем надеемся выйти на рынок с семенами.

Такую радужную кукурузу можно употреблять вареной или консервировать: необычный цвет будет настоящей «фишкой» производителя, уверены экспериментаторы. Конечно, селекция требует очень много времени, продолжают студенты, но все они очень увлечены любимым делом. Кстати, эти проекты уже не раз становились победителями различных конкурсов, в том числе Jas galym и Zhetysu Startup, направленных на поддержку молодых ученых.

– Мы хотим, чтобы каждый наш проект был результативным, достиг устойчивого развития, имел реальную ценность – как научную, так и коммерческую, – говорит участник команды ENACTUS ZHETYSU Жаксылык Жиебай. – Сейчас наша цель – создать качественные бизнес-проекты, которые позволят производителям повысить объем выпуска товаров, а казахстанцам – получать полезные и вкусные отечественные продукты питания.