Мопеды приравняли к механическим транспортным средствам в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании принял во втором чтении поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 законодательных акта, в том числе в Уголовный кодекс РК и законы РК «О дорожном движении» и «О разрешениях и уведомлениях», в части приравнивания мопедов к механическим транспортным средствам и государственной регистрации мопедов с объемом двигателя менее 50 куб. см, установления требований к управлению и использованию мопедов, а также автоматического присвоения категории «А1» (управление мопедами), в случае наличия водительского удостоверения категории «В».