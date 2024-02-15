Мораторий на открытие новых лотоклубов хотят ввести в Казахстане

Общество, Другое
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом расказали в комитете индустрии туризма, передает Kazpravda.kz

По информации ведомства, с 2021 года по сегодняшний день количество субъектов игорного бизнеса сократилось более чем вдвое – с 71 единицы до 29.

В результате разъяснительной работы 17 букмекеров добровольно вернули лицензии. Также в 2023 году в результате проверки были приостановлены лицензии 9 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зала игровых автоматов.

– В частности, предложено поэтапно сократить количество лотоклубов и лотоматиков, ввести мораторий на открытие новых лотоклубов и установку терминалов. Общественность также обеспокоена негативным влиянием лотерейных терминалов и повсеместным распространением этого продукта. По рекомендации Минтуризма с 30 января временно прекратили работу все 5 000 терминалов «Лотоматик», – отметил Ермек Маржикпаев.

#лудомания #автоматы #лото

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