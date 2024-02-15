Мораторий на открытие новых лотоклубов хотят ввести в Казахстане

Об этом расказали в комитете индустрии туризма, передает Kazpravda.kz

По информации ведомства, с 2021 года по сегодняшний день количество субъектов игорного бизнеса сократилось более чем вдвое – с 71 единицы до 29.

В результате разъяснительной работы 17 букмекеров добровольно вернули лицензии. Также в 2023 году в результате проверки были приостановлены лицензии 9 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зала игровых автоматов.