Еще 2 букмекерские конторы добровольно сдали лицензии в Казахстане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Еще 2 букмекерские конторы прекратили работу добровольно, 15 букмекеров продолжают деятельность в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Фото: freepik.com

По результатам разъяснительной работы министерства с 2021 года 17 букмекерских контор добровольно сдали свои лицензии, в том числе 6 – в этом году. Вместе с тем продолжается аннулирование лицензий двух букмекеров.

В ведомстве напомнили, что в этом году в суды было направлено 14 исковых требований, по итогам рассмотрения которых деятельность прекратили 6 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зал игровых автоматов.

«Министерство активно борется с недобросовестными субъектами игорного бизнеса. Идет работа по законопроекту, предусматривающему усиление регулирования игорного бизнеса и ужесточение ответственности за нарушение соответствующих норм. Он включает 16 новых регуляторных инструментов, по которым идет согласование с другими министерствами и проводится анализ регуляторного воздействия», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Напомним, в июле 2023 года МТС сообщило, что в судебном порядке аннулирует лицензии нескольких букмекерских контор.

#азартные игры #игорный бизнес #букмекеры #лицензии

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