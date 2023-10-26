Морской терминал "Саржа" в порту Курык начал перевалку генеральных грузов

Новые терминальные мощности порта Курык включаются в работу. Об этом стало известно на заседании оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов в правительстве, прошедшем под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В конце сентября 2023 года на терминале генеральных грузов многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык Мангистауской области принята первая партия груза. К концу октября планируется отправка груженого металлом судна общим весом 4,5 тысячи тонн.

Проект строительства ММТ «Саржа» в порту Курык на протяжении нескольких лет ведет казахстанская компания-девелопер SEMURG INVEST. Завершены все земельные работы, построены подъездные железнодорожные пути, два причала и терминал генеральных грузов. В рамках проекта будет построено несколько терминалов (зерновой, для генеральных и наливных грузов, универсальный) и транспортно-логистический комплекс.

Как отметил на заседании генеральный директор ТОО SEMURG INVEST Нуржан Марабаев, завершение строительства всех терминалов ММТ «Саржа» к 2030 году позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора на 10 млн тонн в год.

Параллельно ведутся работы по строительству контейнерного хаба в морском порту Актау, являющегося частью Каспийского транспортно-логистического узла. Он будет создан на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау», где для этих целей зарезервирован земельный участок площадью 19 га. Строительство планируется завершить во втором квартале 2025 года. Запуск данного объекта позволит активизировать грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу, параллельно развивая контейнерную линию Туркменбаши – Актау – КНР.

По данным АО «НК «КТЖ», китайский морской порт Ляньюньган заинтересован в инвестировании в строительство контейнерного хаба. В морской гавани ежесуточно формируется по два контейнерных поезда в сторону Казахстана. В перспективе строительство казахстанского сухого порта в Сиане позволит увеличить грузопоток товаров в Казахстан через Ляньюньган.

Для полноценной работы Каспийского узла необходимо увеличить пропускную способность железнодорожного участка Бейнеу – Мангистау. В настоящее время в КТЖ разработана программа по устранению узких мест на ж/д магистрали Челябинск – Болашак, частью которой является данный участок. Запланировано строительство дополнительных семи раздельных пунктов и двухпутных вставок. Этих мер будет достаточно для устранения сложных участков.

«У международного коридора Север – Юг, который является основным элементом транспортного каркаса Евразии, очень хорошие перспективы. Это территория для развития евразийской промышленной кооперации и переформатирования Казахстана в логистический хаб. Такие задачи поставил перед нами глава государства. С учетом климатических и экологических изменений на Каспии и появления новых мощностей у порта Курык есть все возможности стать важным звеном перенастройки цепи транспортно-логистических маршрутов. За ним, определенно, будущее», – отметил Серик Жумангарин.

На заседании были презентованы и новые транспортно-логистические проекты. В частности, E-Logistics хаб под Алматы. С учетом потенциального роста к 2030 году алматинской агломерации до 5 млн человек объект необходим для консолидации и распределения агропромышленных грузов. Для создания нового хаба рассматриваются две модели: французский «Ранжис» (площадь 234 га) и российский «Фудсити» (104 га). Есть потенциальные инвесторы для строительства.

С учетом увеличения грузоперевозок из КНР и модернизации пропускного пункта «Кольжат», в Уйгурском районе Алматинской области планируется строительство международного цифрового транспортно-логистического хаба «Сухой порт – Кольжат». Проект разбит на 2 этапа, сроки его реализации – с 2023 по 2027 годы. Предусмотрено строительство складов временного хранения, сервисных центров для транспорта, создание сервисов по оказанию государственных, брокерских и вспомогательных услуг и центра экспорта товаров. Определена и территория площадью 8,5 тысячи га.

На совещании Серик Жумангарин заслушал ход работы по реализации проектов ИТЛК «Алатау», Центра трансграничной торговли «Евразия», МЦПК «Центральная Азия» и созданию Хоргосского узла. На следующем заседании решено рассмотреть концепцию развития МЦПК «Хоргос».