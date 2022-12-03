Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы

13 лет в тюрьме проведет Меджидов за убийство студентки из Казахстана.

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Мосгорсуд оставил приговор без изменения – 13 лет колонии строгого режима для сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Муртузали Меджидова за убийство казахстанки Томирис Байсафы, передает Kazpravda со ссылкой на РИА новости.

Напомним, что студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы скончалась весной в 2018 году, после падения из окна ВУЗа с четвертного этажа.

По подозрению в убийстве девушки был задержан Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.

Судебный процесс вызвал резонанс. Присяжные Никулинского суда Москвы оправдали Меджидова, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

24 июня этого года Измайловский суд Москвы на основании вердикта присяжных признал его виновным в убийстве Томирис Байсафы и отправил на 13 лет в колонию строгого режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 13 апреля 2018 года в ходе очередной ссоры Меджидов вытолкнул девушку из окна четвертого этажа аудитории в здании МГИМО.

3 мая Томирис умерла, не приходя в сознание в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.