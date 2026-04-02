На острове Крит в Греции случилась пыльная буря, в результате которой облако пыли из пустыни Сахара окрасило небо в красно-оранжевый цвет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Популярный туристический центр окутан зловещей красно-оранжевой дымкой, поскольку густая африканская пыль накрыла остров, превратив небо в апокалиптическое зрелище и вынудив самолеты изменить маршруты», — указано в публикации газеты The Sun.

Известно, что видимость снизилась примерно до 1 тыс. м — это уровень, считающийся небезопасным для посадки самолетов. Из-за этого прием и выпуск воздушных судов на Крите остается в сложном положении.

Эксперты отмечают, что чрезвычайно высокие концентрации взвешенных частиц сделали атмосферу опасной, особенно для уязвимых жителей и туристов. Власти призывают местных жителей и посетителей курорта проявлять осторожность и избегать ненужных поездок, пока сохраняются экстремальные условия.

Издание The New Daily 28 марта сообщило, что в результате тропического циклона «Нарелл», обрушившегося на западную часть Австралии, небо и реки в регионе окрасились в насыщенный красный оттенок. Отмечается, что необычный цвет стал результатом химической реакции: штормовой фронт прошел через засушливые полупустынные регионы, почва которых богата оксидами железа. Порывы ветра сняли верхний защитный слой земли, а дождевые потоки смыли ее в водоемы.