Мощные пожары бушуют в Боливии
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Пожары уничтожают лесные массивы
Боливия продолжает бороться с лесными пожарами, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Огонь распространился на восток страны. Там ввели режим ЧС. Идёт эвакуация населения. Пострадали свыше 2 тысяч человек. Повреждены сельхозугодья.
В тушении задействованы больше тысячи пожарных и авиация. Работа спасателей осложняется сильной засухой.
По данным Бразильского национального института космических исследований, с начала года в Боливии зарегистрировали около 18 тысяч очагов возгорания.
Ранее сообщалось, что крупный природный пожар не утихает в Калифорнии.