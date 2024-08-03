Мощные пожары бушуют в Боливии

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Боливия продолжает бороться с лесными пожарами, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Огонь распространился на восток страны. Там ввели режим ЧС. Идёт эвакуация населения. Пострадали свыше 2 тысяч человек. Повреждены сельхозугодья.

В тушении задействованы больше тысячи пожарных и авиация. Работа спасателей осложняется сильной засухой.

По данным Бразильского национального института космических исследований, с начала года в Боливии зарегистрировали около 18 тысяч очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что крупный природный пожар не утихает в Калифорнии.