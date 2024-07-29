Крупный природный пожар не утихает в Калифорнии

В мире , Пожары
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Айман Аманжолова
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Власти штата борются с масштабным пожаром, площадь которого с пятницы увеличилась более чем в два раза

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Отмечается, что это крупнейший в штате пожар за 2024 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

По информации американского журнала Newsweek, пожар локализован только на 12 процентов. Сотрудники пожарной охраны сталкиваются с трудностями при тушении из-за сложного рельефа и неблагоприятных погодных условий.

«Оперативным группам очень сложно бороться с огнем в таких местах, как это. Здесь очень крутая местность, малая доступность, а также очень мало дорог. Все это создает трудности для транспортировки наших сотрудников и дальнейшей работы», - отметил представитель пожарной охраны штата.

По данным аналитической платформы Genasys Protect, площадь пожара достигла более 360 тысяч акров. Власти подтвердили, что уничтожено более 60 строений.

В калифорнийском департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны отметили, что более низкая температура и повышенная влажность несколько снизили активность пожаров, однако огонь продолжает распространяться, сжигая траву, кустарники и древесину.

Власти отмечают, что предупреждения и распоряжения об эвакуации остаются в силе во всех пострадавших районах. В департаменте пожарной охраны призвали жителей эвакуироваться заранее, чтобы их сотрудники могли сконцентрироваться на борьбе с пожаром, а не на спасении людей, оставшихся в опасной зоне.

Прокуратура округа Бьютт заявила, что подозреваемый в поджоге был арестован после того, как он 24 июля столкнул горящий автомобиль в канаву, что спровоцировало возгорание лесного массива.

Ранее лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов.

#США #пожар #лес #Калифорния

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