Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции

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Дана Аменова
корреспондент

Директор Института прикладных этнополитических исследований, политолог Талгат Калиев рассуждает о том, как конституционные нормы наполняются внутренним содержанием, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Telegram/Kaliyev channel

По мнению эксперта, анализируя преобразования в политической системе страны, следует выделить несколько этапов. Принципиально можно сказать, что в первое десятилетие конституция менялась и эволюционировала в сторону усиления президентской ветви власти, вплоть до возникновения определенной деформации в которой первый президент оказывался выше по своему статусу, полномочиям и привилегиям. По сути здесь усматриваются определенные признаки дискриминации всех остальных граждан.

«Изменения, внесенные в главный закон страны два года назад, в первую очередь устранили эту проблемную ситуацию. Теперь все граждане страны, включая главу государства, равны и имеют равные привилегии с одинаковыми правами и возможностями.

Вторым принципиальным моментом является то, что недра принадлежат казахстанскому народу. В прежней версии ими управляли по своему усмотрению люди, занимающие высокие посты на госслужбе. За исключением 2022 года, когда Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию, согласно которым срок полномочий президента будет составлять 7 лет без права переизбрания. Тем самым он поставил мощный барьер будущим рискам монополизации власти.

Согласно новому положению государство распоряжается недрами от имени народа. Общественность имеет право высказать собственное мнение, внести свои возражения на определенные решения правительства, что обязано учитывать государство», – отметил Талгат Калиев. 

Также он подчеркнул, что другим принципиальным изменением является усиление роли Конституционного суда в качестве новой ветви власти. Это важнейший институт, который должен стоять на страже демократии, куда граждане могут обращаться напрямую в случае нарушения их конституционных прав.

«Наверное, многое зависит от правильного распределения полномочий между ветвями власти, благодаря чему республика перешла от президентской к президентско-парламентской форме правления. Результаты конституционных норм невозможно ощутить спустя два года, хотя это определяет основы государственного устройства. В любом государстве ключевую роль играет и форма общественного договора между гражданами, населением и властью.

Сейчас всем сторонам надо найти баланс, чтобы научиться жить в новых условиях, чтобы в полной мере ощутить возможности и полномочия, которыми их наделяет новая версия главного закона страны. А это принятие большинства нормативно-правовых актов и законов. Способность депутатов Парламента принять эти полномочия и распоряжаться ими в полной мере отражается на правовой культуре граждан, когда они должны учиться взаимодействовать с конституционным судом, выбирать по мажоритарной системе акимов районов и депутатов маслихатов районов и по смешанной системе выбирать депутатов маслихата и Мажилиса.

В результате формирование  новой политической системы станет очевидным  как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе», – заметил Талгат Калиев.           

Также политолог считает, что Конституция должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться под изменения, которые диктует жизнь.

В целом праздник призван укрепить самоидентификацию казахстанцев со страной для понимания того, что есть закон, который гарантирует права и свободы всех граждан, добавил эксперт.

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