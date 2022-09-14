Мощный град с дождем выпал в Дубае в 40-градусную жару

Необычное явление было зафиксировано в нескольких районах ОАЭ - выпал сильный град с дождем, а порой и снегом, и это при том, что температура воздуха в среднем по стране держалась в районе 40 градусов, а в Аль-Айне столбик термометра поднялся выше 46 градусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету.
Как сообщает издание Khaleej Times, ледяные дожди обрушились на Муркваб в Дубае и Млейху в Шардже.
В связи с разгулом стихии департамент погоды ОАЭ для некоторых областей страны объявил "красные", "оранжевые" и "желтые" уровни погодной опасности. Синоптики призвали водителей быть осторожнее за рулем.