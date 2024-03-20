Мощный взрыв прогремел на угольной шахте в Пакистане

Не менее 18 человек оказались заблокированы после взрыва на угольной шахте, передает Kazрravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам представителей руководства шахты, на ней работали 10 горняков, когда произошёл мощный взрыв.

После инцидента группа местных шахтеров зашла внутрь, чтобы спасти застрявших горняков, но они также оказались в ловушке из-за присутствия метана.

Не менее 18 шахтеров оказались заблокированы в угольной шахте в Пакистане, сообщило издание Dawn.

В управлении главного горнодобывающего управления сообщили, что бригады начали спасательную операцию, однако ни одного шахтера спасти пока не удалось.