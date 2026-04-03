Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Минздрав призывает граждан соблюдать меры предосторожности

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о возможных мошеннических звонках гражданам после посещения поликлиник в профильном ведомстве призывают не передавать SMS-коды и личные данные неизвестным лицам, также не переходить по подозрительным ссылкам, сообщает Kazpravda.kz

Аналогичные инциденты фиксируются в различных регионах страны и, как правило, не связаны с деятельностью медицинских организаций. Мошенники используют доверие граждан, в том числе пожилых людей, представляясь сотрудниками поликлиник или других учреждений.

Минздрав призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

• не передавать третьим лицам SMS-коды и персональные данные;
• проверять достоверность информации, полученной по телефону;
• при подозрительных звонках обращаться в свою медицинскую организацию или в правоохранительные органы.

Рекомендуется самостоятельно проверять свое прикрепление через eGov.kz /eGov Mobile или damumed.

В министерстве отметили, что запись на приём в медицинские организации осуществляется через портал eGov.kz /eGov Mobile, мобильные приложения медицинских информационных систем, а также посредством обращения в регистратуру по телефону.

SMS-коды направляются пациентам исключительно в рамках авторизации в цифровых сервисах. Сотрудники медицинских организаций не запрашивают SMS-коды по телефону.

«На текущий момент подтверждённых фактов взлома или несанкционированного доступа, позволяющего отслеживать посещения пациентов в режиме реального времени, не зафиксировано. При поступлении официальных обращений граждан по фактам возможной утечки персональных данных проводятся проверки с привлечением уполномоченных государственных органов», – сообщили в Минздраве.

Вместе с тем, описанные случаи имеют признаки распространённых мошеннических схем, при которых злоумышленники, вводя граждан в заблуждение, получают доступ к их персональным данным и финансовым сервисам, добавили в пресс-службе.

#мошенничество #Минздрав #медработники #звонки

