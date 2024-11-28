Мошенник из Атырауской области разыграл фейковую лотерею в соцсетях

Он уверял в выигрыше доверчивых жителей ЗКО

Фото: Polisia.kz

Сотрудники Cyberpol ДП ЗКО задержали жителя Атырауской области, который обманывал людей, представляясь представителем лотереи, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, мошенник сообщал жителям, что они выиграли призы, и для получения выигрыша необходимо было перевести деньги.

Потенциальных жертв он находил в социальной сети Instagram под постами о проведении лотереи. В результате его действий пострадали пятеро жителей региона.

Все они перевели деньги в надежде на получение выигрыша, но так и не получили ни призов, ни возврата средств.

Общий ущерб составляет 140 тысяч тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование. Мошенник был задержан на территории Уральска и водворен в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции рекомендовали гражданам не участвовать в сомнительных лотереях и акциях.

