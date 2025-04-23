В Саудовской Аравии задержан житель Алматы, находившийся в международном розыске по подозрению в мошенничестве — он обманул предпринимателя на 5 миллионов тенге, пообещав поставки овощей и фруктов из Узбекистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Эр-Рияде Саудовской Аравии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

Летом 2018 года в городе Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в сумме пять млн тенге.