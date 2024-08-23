Мошенники позвонили оперативнику Cyberpol с «заманчивым» предложением

Они предложили ему торговлю акциями онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Результат сделки составил плюс 7,7%. Если бы вы были клиентом нашей компании, вы бы купили акции по цене 18 долларов 44 цента, а продали бы по цене 19 долларов 86 центов…» — увлечённо рассказывает мошенник по звонку в WhatsApp, не догадываясь, что общается с оперуполномоченным группы «Cyberpol» управления полиции Петропавловска.

Такие звонки зачастую делаются из-за рубежа, с виртуальных номеров. В данном случае факта преступления нет, однако лейтенант полиции очень внимательно слушает афериста, чтобы лично узнать, какие уловки используют преступники. Это крайне пригодится в профилактической работе с населением.

«Сначала — тестовый период. Мы предлагаем поработать с нашими специалистами центра информации, с небольшой суммой в течение одной недели, причём у вас есть возможность поработать с персональным финансовым аналитиком, который будет выходить с вами на связь…»

Мошенник предлагает биржевую игру, рассказывает, как разные события влияют на стоимость акций, и уверяет, будто в их компании надёжные аналитики, дающие точные прогнозы.

Такие, как он, чрезвычайно коммуникабельны, прекрасно владеют терминологией. Обязательно уверяют «клиента» в защищённости: «В своём финансовом кабинете вы создадите себе пароль безопасности, доступ к вашему счёту имеете только вы, управляете им только вы…»

В «тестовый период» человеку действительно позволяют якобы заработать небольшие суммы за считанные минуты. Потом мошенники озвучивают «уникальное предложение», предполагающее, по их словам, крупный денежный профит. Человек собирает все сбережения, делает долги, перечисляет средства в «финансовый кабинет» — и безвозвратно теряет их.

Личный счёт, пароль, акции — всё это обман, красивая картинка на экране смартфона.

В практике североказахстанских полицейских были случаи, когда ущерб, причинённый по схемам «раскрутки денег» достигал 30 миллионов тенге. Тогда потерпевшая, доверяя «графикам роста доходов», которые ей скидывали ежемесячно, продала квартиру ради «уникальной сделки», после чего мошенники перестали выходить с ней на связь.

Стражи порядка постоянно проводят разъяснительные мероприятия, предупреждая людей об уловках интернет-мошенников. Основной посыл — не торопиться при «срочной необходимости» совершения каких-либо финансовых операций, не передавать свои персональные данные посторонним и тщательно перепроверять всю информацию. За 7 месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 453 таких преступления, из них 55 связаны с различными вариантами «раскрутки денег».